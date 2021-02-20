Tuğba Yurt: Hediye söylenir mi?

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün sevgilisi Burak Tanrısever ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yeni çıkaracağı şarkısından bahseden Yurt, pandemi dolayısıyla bu sene Uludağ'da kış tatili yapmadığını ve bu süreci dikkat ederek geçirdiğini belirtti.

"HEDİYE SÖYLENİR Mİ?"

"Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız?" sorusuna karşılık "Hediye söylenir mi? Ayıp" diyerek, gülümseyen Tuğba Yurt, Tanrısever ile boza almayı ihmal etmedi. Çift, ardından hızla oradan ayrıldı.

"EVLİLİĞİ ŞU AN DÜŞÜNMÜYORUM"

Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, "Kariyer yarışının dışında evlenip, anne olmayı planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt vermişti.

32 yaşındaki Tuğba Yurt, "Evliliği şu an düşünmüyorum. Hayatımın gidişatı belli. Bu kadar ciddi, sorumluluk isteyen bir şeye adım atmam" şeklinde konuşmuştu.