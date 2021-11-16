Tuğba Yurt: Kendimi zirvede görüyorum!

"Kendimi zirvede görüyorum!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, geçtiğimiz gün Mandalina Festivali kapsamında düzenlenen İzmir Menderes'te sahne aldı.

Bir ara dinleyicilerle sohbet eden Yurt, "Burada güzel bir çiftlik evim var. Ne zaman ki canım sıkılsa huzuru burada buluyorum. Evimizin bahçesi mandalina ağaçlarıyla dolu. Hiç uzak değilim anlayacağınız." diye konuştu.

"BU KONUDA MÜTEVAZİ OLAMAYACAĞIM"

34 yaşındaki şarkıcı, "Akustik parça seslendiren isim çok az. Bu konuda mütevazi olamayacağım ama kendimi zirvede görüyorum. Şimdide yeni parçamız için stüdyodayım. Çok güzel bir eser daha geliyor.'' dedi.