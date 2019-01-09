Ulusal radyo veri analiz listelerinde 'En Çok Çalan Şarkılar' kategorisine hızlı bir giriş yapan Tuğba Yurt, 2018'in mayıs ayında çıkardığı 'Yine Sev Yine' şarkısını yeni teklisi Masal ile geride bıraktı. Aynı listelerde her iki şarkısı da birbiri ile yarışan güzel sanatçı, başarısı ile göz doldurdu.

Ulusal radyo ve televizyonların top10 listelerinde de hızla kendisine yer bulup tırmanışa geçen Tuğba Yurt, 'Masal' ile yakaladığı bu ivmeyle müziğin dev isimlerini geride bırakırken 'Yine Sev Yine'nin hala en çok dinlenen şarkılar arasında yer almasıyla da dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

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