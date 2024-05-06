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        Haberler Magazin Tükran Şoray'a doktor uyarısı: Bahçede bile yürüme - Magazin haberleri

        Tükran Şoray'a doktor uyarısı: Bahçede bile yürüme

        Tükran Şoray, KKTC'de gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanıyordu. Fakat zatürre teşhisi konulan Türkan Şoray'a seyahat için doktorundan izin çıkmadı; "Bahçede bile yürüme"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:37
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        KKTC'de gerçekleşen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray, sağlık problemleri nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremedi.

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        30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan ve hastalığı nedeniyle evinde istirahate çekilen Türkan Şoray'a, seyahat için doktorundan izin çıkmadı.

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        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu. 78 yaşındaki usta oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne geçecek.

        #Tükran Şoray
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