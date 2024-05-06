Tükran Şoray'a doktor uyarısı: Bahçede bile yürüme
Tükran Şoray, KKTC'de gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanıyordu. Fakat zatürre teşhisi konulan Türkan Şoray'a seyahat için doktorundan izin çıkmadı; "Bahçede bile yürüme"
KKTC'de gerçekleşen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray, sağlık problemleri nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremedi.
30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan ve hastalığı nedeniyle evinde istirahate çekilen Türkan Şoray'a, seyahat için doktorundan izin çıkmadı.
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu. 78 yaşındaki usta oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne geçecek.