Tülin Şahin'in annesi ameliyat oldu Tülin Şahin, uzun süredir diyalize giren annesinin böbrek nakil ameliyatı olduğunu açıkladı. Böbrek naklinin hayat kurtardığına dikkat çeken Şahin; "Çok şükür her şey yolunda. Allah tüm böbrek hastalarına acil şifalar versin. Organ bağışından çekinmeyin, korkmayın" dedi

Habertürk Giriş: 17.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:49 facebook

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