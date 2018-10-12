Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen Uluslararası Para Fonu ( IMF) Dünya Bankası güz toplantılarında "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir sunum yaptı. Çetinkaya, bankanın fiyat istikrarı için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini söyledi



'İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA HIZLANIYOR'



Ekonomik aktivitede yeniden dengelenmenin çok ciddi hale geldiğini kaydeden Çetinkaya "Dış talep, yurt içi talepte hızlanmanın yavaşladığı ortamda güçlenmeyi sürdürdü. Zayıf yurt içi talep şartlarına rağmen, fiyatlama davranışlarında kötüleşme enflasyon görünümü için yukarı yönlü risk yarattı. Fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirildi. Merkez Bankası, fiyat istikrarı hedefini yakalamak için mümkün olan tüm enstrümanları kullanmaya devam edecek" dedi.

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