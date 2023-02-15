Türkiye Tek Yürek sunucusu Tümer Doğru kimdir?

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ olmak üzere 11 ili de derinden etkiledi. 'Türkiye Tek Yürek' canlı yayını aynı saatlerde tüm kanallarda ekrana gelecek. Programın sunucularından biri olan Tümer Doğru ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Tümer Doğru hayatı ve kariyeri...

TÜMER DOĞRU KİMDİR?

1971 Van doğumlu Tümer Doğru lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda aldı. Okulu tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı üzerine eğitimler aldı. 2008'de RTÜK tarafından Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı ödülüne layık görüldü.

Televizyonlarda yer almaya Flash TV ekranlarında başlamış olan ünlü sunucu, ardından ise CNBC-e kanalına geçmiş ve burada da bir müddet çalıştıktan sonra Kanal 6 ekranlarına geçmiştir. Ses tonunun ve diksiyonun gayet düzgün olmasından ötürü çok sayıda projede de seslendirmeler yapmış olan isim ardından ise Kanal 7 ekranlarına geçmiştir.

Kanal 7'de Sabah Haberlerini sunan Tümer Doğru, akabinde ise Hafta Sonu Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Haber Saati isimli haber programı ile adından çok söz ettirmiş olan başarılı sunucu halen Kanal 7 ekranlarda kariyerine devam etmektedir. Bir dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de çalışmış olan Doğru, burada Radyo ve Televizyon öğrencilerine ders vermiştir.