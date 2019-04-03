TEB mesai saatleri 2019

TEB; 500’ü aşkın şubesi ve 1500’ü aşkın ATM’si ile hizmet vermeye devam etmektedir. Bankacılığın yanı sıra factoring, portföy yönetimi, tüketici finansmanı gibi alanlarda da hizmet veren Türk Ekonomi Bankası’nın hisselerinin bir kısmı ise halka açık olarak hisse senedi piyasalarında işlem görmektedir.

92 YILLIIK MAZİ

Türkiye’nin en eski bankalarından bir tanesi olan Türk Ekonomi Bankası TEB’in kökeni 1927 yılına kadar uzanıyor. 1980’li yıllara kadar çoğunlukla dış ticaret ve yatırım gibi finans alanlarında sivrilen TEB, 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınan banka bu tarihten itibaren tüm Türkiye’de faaliyet göstermeye başlamıştır. TEB genel müdürlüğü İstanbul’a taşınmış, kurumun adı da Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) olarak değiştirilmiştir. 2005 yılında dünyanın en büyük 6. bankası kabul edilen BNP Paribas ile ortaklığa gitti.

TEB MESAİ SAATLERİ 2019

Türk Ekonomi Bankası hafta içi her gün sabah 09.00’da mesaiye başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. TEB, hafta sonları hizmet vermemektedir.

TEB ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türk Ekonomi Bankası merkez binası TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi No: 7A - 7B 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

TEB merkez şubesine 0216 635 35 35, TEB çağrı merkezine ise 0850 200 06 66 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.