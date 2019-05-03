Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, talebin canlanması için alınan önlemlerin etkisini gösstereceğini ve otomotiv sektörünün gelecek yıl toparlanmaya başlayacağını öngördü. Sülün, aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de olduğu ekonomi basınıyla sohbet toplantısında, en büyük avantajlarının ihracat olduğunu vurguladı. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 20'sinin otomotivden geldiğini belirten Sülün "Yüzde 70-80 küçülmelere uzun süre dayanamazsınız. İhracat o yüzden çok önemli. Buradaki avantajımızı kaybetmememiz lazım" dedi.



'KAMYON İHRACATINDA REKOR KIRDIK'



Sülün, Tofaş'ın vardiya sayısını 3'ten 2'ye çektiğinin hatırlatılması üzerine "Şu anda vardiya azaltma gibi bir düşüncemiz yok. Bizim en büyük avantajımız ihracat bacağımızın güçlü olmasıdır. Otobüslerin yüzde 98'ini kamyonların da yüzde 90'nını ihraç ediyoruz" diye konuştu. 2018 yılında Aksaray'ın toplam ihracat tutarının 113 milyon dolar olduğunu, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 877 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Sülün şöyle konuştu: "Fabrikamız tek başına Aksaray'ın toplam ihracatının yaklaşık 9 katını gerçekleştiriyor. Bununla da kalmıyoruz; bugün Türkiye'nin toplam kamyon ihracatının yüzde 90'ını biz gerçekleştiriyoruz. Yani Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 9'unu Aksaray Kamyon fabrikamızdan ihraç ediyoruz."

Sülün 2018 yılı sonunda kamyon ihracat hacmini 2017'ye oranla yüzde 98 artırdıklarını, yaklaşık 13 bin adetlik kamyon ihracatı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını aktardı.

'KAPASİTEYİ 34 BİNE YÜKSELTTİK'

Geçen yıl 110 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaparak Aksaray fabrikasının kapasitesini 34 bin adede çıkardıklarını kaydeden Sülün, yıllık üretimlerinin 20 bin civarında olduğunu aktardı.



'BU YIL 10 BİN ADET KAMYON SATILIR'



Aksaray'da kamyon, İstanbul Hoşdere'de otobüs fabrikaları bulunduğunu belirten Sülün, Türkiye ekonomisinin yüzde 3-3.5 büyümesi için yılda en az 35 bin kamyon satması gerektiğini ifade etti. Sülün bu yıl 10 bin adet kamyon satışı öngördü. Türkiye'de yılda bin adet şehirlerarası otobüsün satılması gerektiğini belirten Sülün bu yıl sayının 250 adet civarında kalmasını öngördüklerini anlattı.

'YERLİ KATKI ORANIMIZ YÜZDE 50'

Türkiye'de üretim yaptıkları için yerli ve milli olduklarını söyleyen Sülün ''Yerli katkı oranımız yüzde 50. Yürüyen aksam dediğimiz motor, aks ve şanzıman Almanya'dan geliyor. Geriye kalan parçalar global olarak ve Türkiye'den temin ediliyor'' dedi.

'ELEKTRİKLİ OTOBÜS İÇİN PLANLARIMIZ VAR'

Kamyon ve otobüste yerlileştirmeyi artırmayı hedeflediklerini aktaran Sülün elektrikli otobüs için planlarının bulunduğunu bildirdi. Sülün ''Otomotiv sektörü çok hızlı evriliyor. Elektrikli araç artık bir trend. Bütün sanayinin buna hazırlanması lazım'' diye konuştu.



'AKSARAY'A 33 YILDA 1.7 MİLYAR TL KATKI SAĞLADIK'



Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 1986'da Aksaray'da kurulan, 495 milyon Euro'luk doğrudan yatırım yapılan kamyon fabrikasının kente 33 yılda 1.7 milyar TL’lik katma değer yarattığını söyledi. Sülün, bu rakamı bağımsız iki araştırma firmasının çalışmasının ortaya koyduğunu aktardı.



Fabrika büyüdükçe şehrin de geliştiğine dikkat çeken Sülün "Aksaray'ın il olması ile Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nın büyümesi, eş zamanlı olarak şehrin gelişimini etkiledi" dedi. Sülün ilde kişi başına düşen milli gelirin son 10 yılda 4 bin 996 TL'den 18 bin 229 TL'ye yükseldiğine dikkat çekti.



Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon fabrikasının ürettiği brüt katma değerin yüzde 45 seviyesine ulaştığını vurgulayan Sülün "Hesaplamalara göre, fabrikamızda yapılan 1 birimlik üretim, toplam tüm sektörler için 3 birimlik üretim artışı sağlıyor" ifadesini kullandı. Sülün, fabrikanın kente sosyal etkisini ölçmek için yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, fabrika çalışanları ve aileleri olmak üzere 2 bin kişiyi kapsayan 9 aylık bir araştırma yapıldığını, bu raporda Mercedes-Benz Türk'ün kente en fazla katkı sağlayan şirket olduğunu kaydetti.



KATKI NASIL HESAPLANDI?



Sülün'e 1 milyar 721 milyon TL'lik katma değerin nasıl hesaplandığını sorduk. Mercedes-Benz Türk'ten verilen bilgiye göre hesaplamada 2017 yılı Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası verileri kullanıldı. Aksaray Fabrikası için ödenen krediler, Aksaray Kamyon Fabrikası ile Genel Mercedes-Benz Türkiye verilerinin amortisman tutarı üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplandı. Vergi tutarı ise satış değerlerine oranlanarak bulundu. Brüt katma değer verisi, net katma değer, amortisman, dolaylı vergilerin toplamından hesaplandı. Net katma değer ise Milli Gelir anlamında kar, maaş ve ücret ile ödenen faizlerden oluştu. Yapılan hesaplamalara birincil etki/katma değer doğrudan etki tutarı, ikincil etki/tedarik zinciri dolaylı etki, üçüncül etki/tüketim uyarılmış etki dahil edildi.



YENİDEN YAPILANACAK



Mercedes-Benz Türk, Daimler AG'nin yeni global stratejisi kapsamında üç farklı şirketten oluşan bir yapıya geçiyor. Yeni yapıya 1.1.2010'de geçmiş olacaklarını aktaran Sülün, yeni yapılanmaya göre; otomobil ve hafif ticari araç grubunun Mercedes-Benz AG, kamyon ve otobüs grubunun Daimler Truck AG ve Daimler Finansal Hizmetler grubunun ise Daimler Mobility AG şirketleri altında toplanacağını kaydetti.









