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Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanacak. Böylece, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle geçen 2020'nin tamamına ilişkin büyüme rakamları da ortaya çıkacak

Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün açıklanacak
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

Bu verilerle birlikte, Kovid-19 tedbirleriyle geçen 2020 yılının büyüme rakamları da netleşmiş olacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin 4'üncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında yer almıştı.

Böylece, ekonomistlerin 2020 yılı beklentilerinin ortalaması Kovid-19 salgınının etkilerine karşın "artı büyüme" olarak şekillenmiş ve yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyümüştü.

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