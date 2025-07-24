Türkiye orman şehitlerini uğurluyor
Eskişehir-Afyonkarahisar hattındaki orman yangınında şehit düşen 5 AKUT gönüllüsü için cenaze töreni düzenleniyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden kahramanlar için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Yangına müdahale ederken şehit olan 5 AKUT gönüllüsü, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.
Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
Törene, şehit yakınlarının yanı sıra devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende dualar eşliğinde uğurlanan kahramanlar, yeşil vatan için verdikleri mücadeleyle hafızalara kazındı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT gönüllüsü 10 kişi şehit olmuştu.
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