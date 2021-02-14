AA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın ocak ayında Türkiye'ye 136 milyon dolar döviz girdisi sağlayan turunçgil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 6 geriledi.

Bu yılın ilk ayında 245 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 128 milyon dolar gelir elde edildi.

Ocak ayında 71 milyon 891 bin dolarlık mandalina, 31 milyon 418 bin dolarlık limon, 13 milyon 605 bin dolarlık portakal, 10 milyon 935 bin dolarlık greyfurt dış satımı yapıldı.

Ülke bazında en fazla ihracat 55 milyon 846 bin dolarla Rusya olurken, bu ülkeyi 14 milyon 205 bin dolarla Irak, 11 milyon 214 bin dolarla Ukrayna, 5 milyon 861 bin dolarla Romanya ve 4 milyon 882 bin dolarla Polonya takip etti.

"KALİTE YÖNÜNDEN SORUN YAŞAMIYORUZ"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, 2021'de pazar ağını genişletmek için çalışmalarının süreceğini söyledi.

Kaçmaz, turunçgilin ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörümüzün en önemli tarafı ülkemize net döviz girdisi sağlaması. Bu son derece önemli. İhracatımızda hiçbir ithal kalem kullanmıyoruz. Diğer taraftan istihdama da önemli katkı sunuyoruz. Bu nedenle tarım sektörü içerisinde en önemli grup olduğumuzu ifade edebiliriz. Kalite yönünden sorun yaşamıyoruz. Özellikle geleneksel pazarlarımızın dışında Avrupa ülkelerine olan ihracatımızın artması kaliteli üretim, ambalaj ve iyi bir lojistik altyapımızın olmasından kaynaklanıyor."

Kaçmaz, devletin sağladığı imkanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatta daha iyi noktalara geleceklerini belirtti.

ÜRÜNLERE GÖRE TURUNÇGİL İHRACATI RAKAMLARI

Türkiye'den 2021'in ocak ayında ürünlere göre turunçgil ihracatı şöyle oluştu: