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TV Yayın akışı 28 Eylül 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 28 Eylül Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 28 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV Yayın akışı 28 Eylül 2020 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Coco
22:15 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Kalk Gidelim
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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