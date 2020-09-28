Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Eylül Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Coco
22:15 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğim Eyvah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Kalk Gidelim
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
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