U19 Milli Takımı EURO 2024'te

U19 Milli Takımımız, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Turu'nda Almanya, Hırvatistan ve Romanya ile mücadele ettiği grubu lider olarak bitirme başarısını göstererek adını 2024'te düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na yazdırdı.

Hırvatistan'da oynanan üç maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayan Milliler, rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

“U19 Millî Takımımızın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarında aldığı başarılı sonuçlar ile grubunu birinci bitirerek Avrupa Şampiyonası’na yükselen en iyi 8 takım arasına kalması bizleri çok gururlandırdı. Ülkemize bu şekilde hizmet etmek çok gurur verici. Elit Tur grubumuzun kuraları çekildikten sonra grubumuzda olan takımların gücünü çok net biliyorduk, hedefimiz grubu birinci bitirmek ve finallere kalmaktı. Bunun için çalışmalarımıza aslında 5 yıl önce başlamıştık. Hedeflerimizden birincisi U17’de Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne adımızı yazdırmak ikincisi aynı başarıyı U19’da da tekrarlamaktı bunu başarmanın takımımız için çok değerli olduğu görüşündeyim. Bu yaş grubundaki oyuncularımızın finallere katılma ve orada bulunma tecrübeleri ayrıca önemli bir husus. En üst düzey turnuvalarda bulunmak, orada mücadele etmek, stratejiler belirlemek, rakip takımların oyun anlayışları üzerinde bilgi sahibi olmak, bunlar için çözümler üretmek hem oyuncu grubumuza hem de biz teknik ekibimize önemli katkılar sağlıyor. Buraları ne kadar çok tecrübe edinirsek o kadar gelişim kaydediyoruz.”

Kadro yapılanması hakkında da değerlendirmede bulunan Başar, “Önemli konulardan bir tanesi de kadromuzda bulunan oyuncuların çeşitli ülkelerden ve yurt dışı farklı takımlardan olması. 25 kişilik kadromuzun 20 farklı kulüpten olması ve bunun 8 tanesinin yurt dışı takımlarından olması aslında oyuncu havuzumuzun ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Farklı oyuncu grubunun farklı kültürlerden ve farklı kulüplerden gelmesi takım olma ruhunu hem taktiksel oyun anlamında hem de emek ve süreç anlamında olumlu etkiliyor. Bu sonuçtan hareket ederek U19 Milli Takımımızın son dönemde oynadığı 13 müsabakada 11 galibiyet elde etmesi bunun en çarpıcı örneğidir.” diye belirtti.

SELMAN COŞKUN: "BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞIYORUZ"

U19 Millî Takımımızın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri’ne katılımından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, şunları ifade etti:

“Yaklaşık 6 yıl sonra takımımızın böyle bir başarı alması verilen emek, çaba ve gayretin sonucunda taçlanması bizleri geleceğe dair daha da umutlandırıyor. Avrupa Şampiyonası öncesi takımımız birinci eleme turunu yenilgisiz 9 puanla geçti ve Hırvatistan’daki Elit Tur müsabakalarına en iyi şekilde hazırlandı. Elit Tur müsabakalarında ise ilk iki maçta Romanya ve Hırvatistan’ı yenerek son oynanacak Almanya maçı öncesi Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkını elde etti. Almanya maçına kadar olan süreçte takımımız yaptığı 12 müsabakayı da yenilgisiz bir şekilde tamamladı. Bundan sonraki süreçte de Genç Millî Takımlarımıza slogan olarak belirlediğimiz 'Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değildir' anlayışı ile U19 Millî Takımımızın Avrupa Şampiyonası yolculuğu başlamış olacaktır. Avrupa Şampiyonası Finalleri’nde yeni bir hikâye yazmak için mücadele edecek oyuncularımız ve takımımızla ilgili temel hedefimiz sürekli gelişim ile birlikte A Millî Takımımızda oynayabilecek teknik, taktik, fiziksel ve psikososyal olgunluğa ulaşmaları olacaktır. Son 1 yıl içerisinde Genç Millî Takımlarımızdan A Millî Takımımıza yükselen oyuncularımızın giderek artması ve küçük yaş gruplarımızda da yapmış olduğumuz çalışmalarla bu potansiyele sahip oyuncularımızın sayılarının arttığını görmek, gelecek adına bizleri heyecanlandırmaktadır. Türk Futbolunun Avrupa ve Dünya futbolundaki yükselişinin sürdürülebilir olması açısından genç oyuncularımıza yapılan yatırımın çok değerli olduğu son bir yıl içerisinde yine ortaya çıkmıştır.”

Gelişim sürecinin önemine de vurgu yapan Coşkun, “Genç oyuncularımızın A Millî Takım ve Ümit Millî Takım’da süre alarak teknik-taktik ve aidiyet duygusuna yönelik tam bir motivasyonla mücadele etmesi temel hedefimiz olan A Millî Takımımıza her anlamda profesyonelce hareket edecek oyuncular kazandırmak anlayışında doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.” diye konuştu.

Genç Millî Takımlar departmanı olarak oyuncuların gelişimine büyük önem verdiklerini belirten Selman Coşkun, "Oyuncu tarama, yarıştırma ve en önemlisi de kamplarımız esnasında veya kamp dışında oyuncularımızın gelişimine katkı sağlama temel vizyonumuzdur. Bu vizyonun ciddi bir süreç olduğunun bilincinde hareket ederek tüm teknik ve idari ekibimiz her anlamda büyük fedakârlıklar göstererek elinden gelenin fazlasını ortaya koyup, her günü bir önceki günden daha iyi neler yapabiliriz anlayışı ile geçirmektedir. Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ve Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hamit Altıntop’un destekleri ile çalışmalarımızın meyvesini görmek en büyük mutluluğumuzdur. Bu vesileyle, Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ve Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hamit Altıntop‘a çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.