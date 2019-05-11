Tüm dünyada hakkındaki tartışmalar ile gündeme gelen ABD merkezli mobil uygulama Uber'in, beklenen halka arzı gerçekleşti.

New York borsasında halka arz edilen Uber'in, piyasa değeri 82.4 milyar dolar olarak tespit edilirken, hisse başına fiyatı da 45 dolar seviyesinde belirlendi.

Fakat gün sonuna doğru, yüzde 7 değer kaybeden şirketin hisseleri 42 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Uzmanlar bu durumun, 2018'de 3 milyar dolar zarar eden şirketin, kâra geçebilme konusunda endişeler yarattığını ve yatırımcıların bundan dolayı temkinli davranmasından kaynaklandığını belirtiliyor.

10 yıl önce uygulama üzerinde araç çağırma modeliyle yol çıkan Uber, son yıllarda otonom teknolojiler geliştirme konusuna ağırlık vermiş durumda.

Uber'in söz konusu teknolojileri geliştiren birimi son olarak geçtiğimiz ay, SoftBank'in başında bulunduğu konsorsiyumdan 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım almıştı.

Uber'in en yakın rakibi Lyft'te, Nisan ayı başında halka arz edilerek, piyasa değerini 22 milyar dolara çıkarmıştı.