Medyada sıkça gündeme gelen Uber-taksici kavgası haberlerinin ardından vatandaşların en fazla araştırdığı konular arasında Uber yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası bir ulaşım şebekesi şirketi olan Uber ile ayrıntılar haberimizde...

UBER NEDİR?

ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı olan Uber, mobil uygulamasıyla 60'tan fazla ülkede hizmet vermektedir. 2009 yılında kurulan Uber şirketinin sermayesi, 2015 başlarında toplam 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Mobil işletim sistemlerinin uygulama marketlerinde yer alan Uber uygulaması ile birlikte yolcular akıllı telefonları üzerinden bu hizmeti kullanıyorlar.

UBER UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uber uygulamasını kullanmak için ilk olarak uygulama marketinden Uber uygulamasını akıllı telefona indirmek gerekmektedir. Ardından uygulamaya telefon numarasıyla veya e-posta adresi ile kayıt olmak gerekecektir. Bu aşamaları tamamladıktan sonra Uber uygulamasının ana ekranı açılmaktadır.

Ana ekranda bulunan haritadan bir konum seçerek veya arama kutucuğuna gidilecek yer yazılarak bir Uber aracı çağırılmaktadır. Uber'de 3 farklı araç tipi bulunmaktadır. Bunlar Uber Taxi, Uber XL ve Uber Black'tir.

Araç çağırma ekranında sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri yer alacaktır. Plaka, sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı yolculara sunulmaktadır. Eğer sürücü beğenilmez ise araç çağırma işlemi iptal edilebilir. Araç çağırıldıktan sonra çevrenizdeki boş Uber aracı sayısına da bağlı olarak ortalama 10 dakika içinde belirttiğiniz konuma Uber aracı gelmektedir.

Ödeme yöntemi olarak da yolculuk sonunda nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Yolculuk sırasında ödeme yönteminizi değiştirmek için uygulama ekranınızı yukarı doğru kaydırın. Menü'deki Ödemeler öğesini açmak için kart numaranızın son 4 hanesine dokunun. Ödemelerde Uber hesabınızla önceden ilişkilendirdiğiniz farklı bir ödeme yöntemi seçebilir ya da yeni bir ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.