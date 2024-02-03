Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da etkili olan kar yağışı kayakçıların yüzünü güldürdü. Sömestr tatili sebebiyle 68 santimetre kar kalınlığına sahip Uludağ dolup taştı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ Eğlenmek için kayak pistlerine çıkan yerli ve yabancı turistler telesiyejlerle tepeye tırmanırken, hor kullanılan alet ve görevlilerin ihmali nedeniyle yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

TEL KOPTU RUS TURİSTİN KAFASINA ÇARPTI REKLAM Çift taraflı dönen telesiyejlerden birinin telleri arıza nedeniyle kopunca kayak yapmak için piste çıkan Rus bir turistin başına çarptı.