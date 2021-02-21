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Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı, sektörün gözünü yeni pazar arayışına çevirdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2021'in Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edilmesinin ardından yeni pazarlara odaklanan ihracatçılar, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyor. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, "Bu yılı iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ülkemiz bunu yapacak güçte. Yeni başarı hikayeleri yazmak için bunları yapmamız lazım. Ayrıca mevcut pazarlarımızı koruyup, alternatif pazarlara ulaşmamız gerekiyor" dedi

Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı, sektörün gözünü yeni pazar arayışına çevirdi
AA

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, geçen yıl yaş meyve ve sebze ihracatında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sektörün 2020 yılında 2 milyar 730 milyon dolar ihracat yaptığını anımsatan Sin, "Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında Kovid-19 sürecinde tarım işçileri tarlaya, bahçeye gitti. Üretimde bir sıkıntı olmadı. Bu salgına rağmen ülkemize önemli döviz girdisi sağladık." diye konuştu.

Sin, çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin dünyanın 7. büyük tarım ekonomisine sahip olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin ürettiği yaş meyve sebzenin kaliteli olduğunu vurgulayan Sin, şunları kaydetti:

"Ülkemiz sebze üretiminde dünyada 4'üncü, meyvede ise 5'inci durumda. Ülkemiz bu ürünlerin korunmasında da iyi durumda. Güzel soğuk hava depolarına sahibiz. Bu yıl Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edildi. Bu yılı iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ülkemiz bunu yapacak güçte. Yeni başarı hikayeleri yazmak için bunları yapmamız lazım. Ayrıca mevcut pazarlarımızı koruyup, alternatif pazarlara ulaşmamız gerekiyor."

Ülke olarak yeni pazarlara hazır olduklarını belirten Sin, "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı kapsamında paydaşlarımızla, üreticilerle ve gerekli kişilerle görüşme halindeyiz. Bu işi daha verimli hale getirmek için uğraş içerisindeyiz. Bu tema kapsamında yeni pazarlar arayışı içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

"BU TEMAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da yaş meyve sebze sektöründe turunçgilin en önemli alt grubu oluşturduğunu belirtti.

Bu yılın, BM tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edilmesini sevinçle karşıladıklarını aktaran Kaçmaz, "Ürettiğimiz ürünlerin kalitesiyle bu temayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Pazar yelpazemizi genişletip, ülke ekonomisine katkımızı artırma hedefindeyiz." dedi.

Kaçmaz, üreticiler ve ihracatçılar için 2021'in iyi bir yıl olması temennisinde bulundu.

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