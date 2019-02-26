Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? soruları taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ümraniyespor ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı içi karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor ile Trabzonspor'un ilk maçları ise 0 - 0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma A Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

Maçın Hakemleri: Orta Hakem A. Ulusoy, Yardımcı Hakemler S. Çiçek - İ. Bozbey, 4. Hakem K. Bilgiç

TRABZONSPOR'UN HEDEFİNDE KUPA VAR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kupa finali yolunda bir engeli daha aşmak istiyor.

Süper Lig'in 23. haftasını Göztepe galibiyeti ile kapatan Trabzonspor, yarın Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a konuk olacak. İki takım arasında Medical Park Stadı'nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

TRABZONSPOR'DA MORALLER YERİNDE

Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetleri sonrası Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'da moraller yerinde. İzmir'de oynadığı maçın ardından kente dönmeyerek, Ümraniyespor maçı için İstanbul'a geçen Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ve İbanez, kadroda yer almıyor.

HALUK ŞAHİN: "HEDEFİMİZ KUPA"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamak istediklerini söyledi. Şahin, Göztepe karşısında hak ettikleri bir galibiyet alarak moral bulduklarını belirterek, "Ümraniyespor ile sahamızda oynadığımız ilk maçta golsüz berabere kalarak avantaj elde edemedik. Bizim için her maç ciddi ve çok önemli. Trabzonspor olarak hem içeride hem de dışarıda oynadığımız maçları kazanabilecek güçte bir takımız. Rakibin gücünü ve neler yapabileceğini biliyoruz. Bu tür kupa maçlarında her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Biz kazanmak istiyoruz ve tek hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.

MUTEMEL 11

Ümraniyespor Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ümraniyespor ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı için karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?