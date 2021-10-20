Ünlü astrologlardan Habertürk TV'de korkutan ekonomi tahminleri 0:00 / 0:00

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Ünlü astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova ve Dinçer Güner, Habertürk TV'nin ekran klasiği Fatih Altaylı ile Teke Tek programına konuk oldu.

Astrologlar, Türkiye ve dünya genelinde önümüzdeki süreçte yaşanabilecek ekonomik gelişmelere dair korkutan tahminlerde bulundu.

Dünya çapında büyük bir ekonomik krizin yaşanacağını belirten Öner Döşer, "Çalıştığım astroloji haritalarından 1929 Büyük Buhranı'nı aratmayacak dünya genelinde ekonomik bir krize doğru ilerlediğimizi söyleyebilirim. Bunu 2022'de anlayacağız ama esas zorluk 2023-2024'te olacak. Tarihsel pandemilerin hemen arkasından yaşanmış olan finansal duruma baktığınızda, meydana gelen krizlerin hemen atlatılamadığını görüyoruz" dedi.

"Herkesin neye sahip olduğunu sorgulayacağı, cebine giren paranın hesabına çok daha fazla düşeceği bir döngü içerisine giriyoruz" diyen Hande Kazanova, tüm dünyanın özellikle de ekonomik yapısını oturtamayan ülkelerin bu süreçten etkileneceğini söyledi.

2022 yılının ekonomik buhran senesi olacağını dile getiren Dinçer Güner ise "Önümüzdeki sene; 2001, 2002 ve 2003'te yaşadıklarımızın benzeri olacak. Bir krizin arından tıpkı o yıllarda olduğu gibi toparlanma yaşanacak. Dünya genelinde gıdaya ulaşmada problemler hissedilecek. Doların etkisini azalıp dijital paranın daha fazla öne çıkacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.