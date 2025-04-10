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        Haberler Magazin Ünlüler, Mattia Ahmet Minguzzi davası için adliyede - Magazin haberleri

        Ünlüler, Mattia Ahmet Minguzzi davası için adliyede

        Bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasının ilk duruşması görüldü. Belçim Bilgin, Onur Tuna, Tanem Sivar ile Ece Seçkin, yüzlerce kişi gibi hem cinayete tepki göstermek hem de Minguzzi ailesine destek olmak için İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:21
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        Ünlüler, Ahmet için adliyede
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        Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

        Bugün ilk duruşması görülen dava için yüzlerce kişi, hem cinayete tepki göstermek hem de Mattia Ahmet Minguizzi'nin babası Andrea Minguzzi ile annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye destek olmak için İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gitti.

        Davanın ikinci duruşması, 8 Mayıs 2025'te görülecek.

        Oyuncular; Belçim Bilgin ve Onur Tuna, sunucu Tanem Sivar ile şarkıcı Ece Seçkin de adliyeye gidenler arasında yer aldı.

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        Belçim Bilgin, Onur Tuna, Tanem Sivar ve Ece Seçkin, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdiler;

        Tanem Sivar: Kalbimizi paramparça... Sonuna kadar ailenin yanındayız. Hepimiz Ahmet'i tanıyoruz gibi hissediyoruz. Dilerim en vicdanlı kararlar çıkar.

        Belçim Bilgin: Şiddetin normalleşmesine, zorbalığın iletişim dili haline geldiği bir toplumda yaşamaya karşı çıkmak için buradayım. Başka Ahmetler katledilmesin diye buradayım. Desteğimi acılı aileye vermek için de buradayım. Mezarının tahrip edildiğini görünce, söylenecek şeyin olmadığı bir yere doğru gittiğini düşündüm. Toplum ayrışarak değil başka bir yerden bütünlük sağlayarak iyileşmek zorunda gibi hissettim.

        Onur Tuna: Üniversitedeki ev arkadaşımı bundan 17 yıl önce aynı şekilde kaybettim. 11 yerinden bıçaklanarak katledildi. Maalesef katilleri bulunamadı. Bunların bir daha tekrarlanmaması için yaptırımların ağırlaştırılmasıdır. Bu yaptırımların sonucunda gerçekten sokakta huzurla yaşayabilmesi adına buradayız. Ahmet'in ailesiyle tanışma fırsatım oldu, yanlarında olmaya çalışacağız. Umarız başka çocuklar böyle olaylarla karşılaşmasın" ifadelerini kullandı.

        Ece Seçkin: Ahmet'i hiç tanıma fırsatım olmadı ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için ve ailesine destek olmak için buradayız. Ahmet giderken büyük bir acıyla bu dünyadan gitti ama arkasından umudu ve adaleti getirecek inanıyoruz. Ahmet için çıkmasına inandığımız emsal karardan sonra milyonlarca Ahmet'in canı kurtulacak diye düşünüyorum. Adalete güveniyoruz ve güvenmek istiyoruz.

        Öte yandan duruşma günü korkunç bir gelişme yaşandı. Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırıda bulunuldu. Tahrip edilen mezar, kısa sürede onarıldı.

        NE OLMUŞTU?

        15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki iki saldırganın hedefi olmuştu. Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 17 gün sürdü.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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        #Ece Seçkin
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