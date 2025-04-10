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        İlk duruşmanın görüleceği gün Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı düzenlendi!

        İstanbul Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak katledilmesiyle ilgili korkunç bir gelişme yaşandı. Olayda, ilk duruşmanın görüleceği gün Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı düzenlendi. Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:24
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        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
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        Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

        Bugün ilk duruşması görülecek dava öncesinde aile, failin arkadaşları tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

        Duruşma günü ise korkunç bir gelişme yaşandı ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırıda bulunuldu. Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Epözdemir şunları söyledi: "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük.

        Aile de polis gözetiminde adliyeye gidiyor. Biz de duruşma için adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz."

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