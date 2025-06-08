Uyku esnasında nefes alamıyorsanız sorun uyku pozisyonunuz olabilir: Daha rahat nefes almanızı sağlayacak 5 uyku pozisyonu!

UYKUDA NEFES ALMA GÜÇLÜĞÜ: NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

Uyku sırasında nefes darlığı yaşamak, birçok kişinin karşılaştığı bir sorundur. Bu durumun nedenleri arasında soğuk algınlığı, alerjiler, sinüs enfeksiyonları, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi rahatsızlıklar yer alır. Ayrıca, uyku apnesi gibi sadece uyku sırasında ortaya çıkan solunum problemleri de bu duruma katkıda bulunabilir.