Nihat Köse, "Şap, viral bir enfeksiyondur ve 7 farklı serotipi ile alt serotipleri bulunmaktadır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık söz konusu değildir. Ülkemizde bu hastalığa karşı aşılar yaygın şekilde uygulanmaktadır. Şap, genç buzağılarda ve genç hayvanlarda kalbe yerleştiğinde ölüme neden olabilen ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Yetişkin hayvanlarda ise ölümcül olmamakla birlikte, hastalık çok yıpratıcı ve bulaşıcıdır" dedi.