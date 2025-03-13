Van'da engellilere ücretsiz ulaşım desteği
Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin ulaşım sorununu çözmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar belediyeye ait araçlarla ücretsiz taşınacak
Van Büyükşehir Belediyesi, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar belediyeye ait araçlarla ücretsiz taşınacak.
Talepleri kayıt altına alınan engelliler, tedavi günlerinde belediyeye ait engelli taşıma aracıyla evlerinden alınarak hastaneye götürecek, tedavileri tamamlandıktan sonra da evlerine bırakılacak.
Ulaşım hizmeti sayesinde engellilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimi sağlanacak.