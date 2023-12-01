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        Hakkari'de ekipler, kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu üs bölgesi yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:00
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        Hakkari'de ekipler, kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu üs bölgesi yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kış boyunca mağduriyet yaşanmaması için kırsal bölgelerde özveriyle çalışan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yer yer 1 metre karın olduğu üs bölgesi yollarını açmak için de mesai yapıyor.

        Ekipler, ilçedeki 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe ile 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.

        Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, iki askeri üs bölgesinin yolunu kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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