Hakkari'de ekipler, kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu üs bölgesi yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu üs bölgesi yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kış boyunca mağduriyet yaşanmaması için kırsal bölgelerde özveriyle çalışan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yer yer 1 metre karın olduğu üs bölgesi yollarını açmak için de mesai yapıyor.
Ekipler, ilçedeki 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe ile 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.
Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, iki askeri üs bölgesinin yolunu kısa sürede açmayı hedefliyor.
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