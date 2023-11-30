Ambulans helikopter, 78 yaşındaki böbrek hastası için havalandı
VAN'ınBaşkale ilçesinde böbrek yetmezliği hastası Memihan Elter (78), ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
VAN'ınBaşkale ilçesinde böbrek yetmezliği hastası Memihan Elter (78), ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Başkale ilçesinde yaşayan Memihan Elter, akut böbrek yetmezliği şikayetiyle Başkale Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar, müdahale sonrası ileri tetkik ve tedavisi amacıyla Van'a sevkine karar verdikleri Elter için, ambulans helikopter istedi. Van'dan havalanan ambulans helikopter, Elter'i, Başkale Devlet Hastanesi'nden alıp Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
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