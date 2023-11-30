Van'da rahatsızlanan hastalar ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı Van'ın Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde rahatsızlanan 2 hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde rahatsızlanan 2 hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 72 yaşındaki Eşref Oran, göğüs ağrısı şikayeti ile Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan Oran, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başkale ilçesinde de böbrek yetmezliği bulunan 78 yaşındaki Memihan Elter yakınlarınca Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Doktorların Van'a sevkine karar verdiği Elter ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.