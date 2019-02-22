Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray dün gece Avrupa Ligi'nden elendi...

Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımına 4. dakikada Magomed Ozdoev, 37. ve 76. dakikalarda Sardar Azmoun'un golleriyle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'nin 13. dakikada penaltısı verilmedi. Galatasaray ise ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti. 85. dakikada Emre Akbaba'nın Benfica'ya attığı net gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ligimizde yaşanan VAR'ın (Video Yardımcı Hakem) Avrupa Ligi'nde olmaması, "VAR'lığı dert yokluğu yara!" dedirtti.

PENALTI İSYANI

Zenit - Fenerbahçe maçının 13. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Zenit'in golünden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe'de Eljif Elmas, sol kanattan açılan ortada hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı. Eljif’in arkadan

ittirildiğini düşünen Fenerbahçeli futbolcular yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken İngiliz hakem Michael Oliver

‘devam’ dedi.

YİNE HAKEMLER

Galatasaray'ın İstanbul'da oynadığı ilk maçta İspanyol hakem, Benfica lehine olmayan bir penaltı vermiş ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki etmişti. Dün akşamki rövanşta da bu kez devreye Rumen hakem girdi. 85. dakikada sol kanattan Nagatomo'nun yaptığı ortaya Diagne'nin vurduğu kafada top kaleciden döndü. Seken topu Emre Akbaba ağlara gönderdi ama hakem Ovidiu Hategan Diagne'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.