Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Vatan Bilgisayar’ın online sitesinde hesabı olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği ortaya çıktı. Sözkonusu veri ihlalinden etkilenen kişisel verilerinin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların şifreleri olduğu açıklanırken, ihlalden 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği belirlendi.

Veri sorumlusu sıfatını sahip olan Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) kişisel veri ihlali bildiriminde, konuyla ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“- İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği,

- Giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,

- İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği,

- İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com'da yer alan şifreleri olduğu,

- İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,

ifade edilmiştir.”

İNCELEME SÜRÜYOR

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin incelemenin devam ettiğinin altı çizildi. Siber güvenlik uzmanlar, bu ve benzeri veri ihlali durumlarında kullanıcıların öncelikli olarak şifrelerini güvenli bir şekilde değiştirmesi gerektiği uyarısı yaptı.