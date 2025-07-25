‘Veliaht’ dizisinin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi

SHOW TV'nin büyük bir merakla beklenen, sezonun iddialı dizisi ‘Veliaht’ın çekimleri pazar günü başlıyor.

Dikkat çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla eylül ayında ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin ekibi okuma provasında bir araya geldi.

Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler bir arada yer alıyor.

Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.