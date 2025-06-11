Vincenzo Montella: Kaybetmeyi hak etmedik

Türkiye A Milli Futbol Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İlk yarı son dakikalarda herkes topun gerisindeyken hatalı bir gol yedik. Bu bize bir deneyim kazandırdı. Ufak tefek hatalar yapmamız gerekiyor. Bu kamp döneminde 4 yeni futbolcu milli takım forması giydi. Gelecekten ümitliyiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kaybetmeyi hak etmedik. Bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. Deneyimleri ilerisi için yanımızda taşıyacağız."

"ŞUTLARDA BİRAZ DAHA İSABETLİ OLABİLİRDİK"

"Aslında her oyuncu kendi rolünü oynadı. Bu kamp genelinden memnun kaldım. Her zaman istediğimiz takım ruhunu sahaya yansıttılar. Ben gelmeden önce FIFA'da 40. sıradaydık, 27'ye yükseldi. Meksika 17'inci sırada. Rakibimiz değerli bir rakip. Hak ettiğimiz bir yenilgi değildi. Sadece şutlarda biraz daha isabetli olabilirdik."

"MAALESEF FUTBOL BÖYLE"

"Aslında futbol bu şekildedir. Bazen yüklenir isabet sağlayamazsınız. Daha az atak yapar, çok isabet sağlarsınız. Şut isabetlerinde düşük kaldık. Maalesef futbol böyle."