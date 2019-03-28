WhatsApp'ta engellediğimi nasıl anlarım?

Akıllı telefonlar için geliştirilen ve en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, hem mesajlaşma hem de internet üzerinden arama yapılabilen bir uygulamadır. Whatsapp'ta bir numarayı telefon rehberinize kaydettiğiniz anda o kişi hakkında bilgi edinmeye başlarsınız. Tabii o kişinin WhatsApp kullanıcısı olması şartıyla. Bu bilgiler; son görülme saati ve anlık hikaye paylaşımlarıdır.

Whatsapp, kişinin telefon rehberini kullanan uygulama üzerinden engelleme işlemini de yapmayı mümkün kılınıyor. Peki engellendiğinizi nasıl anlarsınız? Whatsapp’tan engellendiğini anlamanın net bir yolu yoktur ancak birkaç ipucuyla bunu anlayabilirsiniz.

WHATSAPP’TA ENGELLENDİĞİNİ ANLAMANIN YOLLARI

WhatsApp telefon rehberinizde ekli ve uygulamayı kullanan herkesin çevrimiçi olduğu bilgisini paylaşır. Eğer biri sizi engellerse onun çevrimiçi olup olmadığını göremezsiniz. Tabi bu WhatsApp kullanıcısının çevrimiçi görünme özelliğini kapatmış da olabilir. Çevrimiçi görünmeme ile beraber kişinin fotoğrafı da sizin WhatsApp hesabınızda görünmez. Ayrıca yazdığınız hiçbir iletiye karşılık mavi tik yanmaz ve okundu bilgisi alamazsınız. Çünkü engellenirseniz yazdığınız hiçbir mesaj karşı tarafa iletilmez. Eğer tüm bunları yaşıyorsanız engellenmiş olma ihtimaliniz yüksektir; ama bunu yüzde yüz anlamanın yolu yoktur.