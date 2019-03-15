WhatsApp Web nasıl kullanılır?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 yıl kadar önce yayınladığı güncellemeyle WhatsApp Web sürümünü kullanıma sunmuştu. iOS, Android gibi işletim sistemine sahip cihazlardaki WhatsApp ile uyumlu olan web sürümü farklı platformlarda kullanılabiliyor.

WHATSAPP WEB NEDİR?

Bilgisayarınızda, web tarayıcınız üzerinden kullanmanızı sağlayan ve WhatsApp tarafından geliştirilen bir hizmet olan WhatsApp Web’e web.whatsapp.com adresinden ulaşabilirsiniz. WhatsApp’ı bilgisayar üzerinden kullanabilmek için internete bağlı bir akıllı telefon ve PC’nizin olması yeterli.

WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için onu kullandığınız sırada telefonun bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında fotoğraf ve video gönderiyorsanız, veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.

WHATSAPP WEB’E NASIL BAĞLANILIR?

Whatsapp Web'e bağlanmak için şu adımları sırasıyla izleyebilirsiniz: Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresini açın. Daha sonra telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açın. Android telefonlarda sohbet ekranındayken menüden WhatsApp Web'e dokunun. iOS'te ise ayarlardan WhatsApp Web'e giriş yapın. Telefonun kamerasını bilgisayarınızın monitörüne yönlendirerek ekrandaki QR kodunu okutun.

Bu işlemlerin ardından WhatsApp web'i kullanmaya başlayabilirsiniz.