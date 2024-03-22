Yalçın Özden: Cem Yılmaz bana hayranmış

1980'li yılların 'Figüran Osman' lakaplı komedi oyuncusu Yalçın Özden, Cem Yılmaz ile Ata Demirer hakkında açıklamalarda bulundu.

Cem Yılmaz ve Ata Demirer'i çok sevdiğini ifade eden Yalçın Özden; "Başta tabii ki Cem Yılmaz. Çok zeki. Zaten kalemden, mizahtan gelmiş. Aynı zamanda semttaşızdır, Samatyalıdır. Sadece birinden fotoğraf almış, o da benim. Aynı semtteniz ya, hayranmış bana, vermişim. Hemen arkasından Ata Demirer. Çünkü Ata Demirer de müzisyen kökenli olduğu için, müziği de katıyor. Ama Cem'in de kulağı çok iyi. Mesela 'Av Mevsimi'nde ne güzel söyledi değil mi? 'Haydi gidelum, haydi' şarkısını. Seviyorum, evladımız gibi. Ata'yı da onu da çok severim. Saygılı çocuklar" dedi.