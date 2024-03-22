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        Haberler Magazin Yalçın Özden: Cem Yılmaz bana hayranmış

        Yalçın Özden: Cem Yılmaz bana hayranmış

        Seksenli yıllara 'Figüran Osman' serisi ve tiplemesiyle damga vuran komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, Cem Yılmaz'ın kendisine hayran olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:20
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        "Cem Yılmaz bana hayranmış"
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        1980'li yılların 'Figüran Osman' lakaplı komedi oyuncusu Yalçın Özden, Cem Yılmaz ile Ata Demirer hakkında açıklamalarda bulundu.

        Cem Yılmaz ve Ata Demirer'i çok sevdiğini ifade eden Yalçın Özden; "Başta tabii ki Cem Yılmaz. Çok zeki. Zaten kalemden, mizahtan gelmiş. Aynı zamanda semttaşızdır, Samatyalıdır. Sadece birinden fotoğraf almış, o da benim. Aynı semtteniz ya, hayranmış bana, vermişim. Hemen arkasından Ata Demirer. Çünkü Ata Demirer de müzisyen kökenli olduğu için, müziği de katıyor. Ama Cem'in de kulağı çok iyi. Mesela 'Av Mevsimi'nde ne güzel söyledi değil mi? 'Haydi gidelum, haydi' şarkısını. Seviyorum, evladımız gibi. Ata'yı da onu da çok severim. Saygılı çocuklar" dedi.

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        #Yalçın Özden
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