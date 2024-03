2022'de başlayan Rusya - Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji alanındaki tüm dengeler değişti. Savaş ile birlikte AB üye ülkeleri, Ukrayna'daki savaşa tepki olarak Rusya'nın enerji sektörüne yaptırımlar uyguladı.

VERİLER SAVAŞ ÖNCESİ TRENDLERDE...

Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında teçhizattan askerlerin maaşlarına kadar her şeye yönelik harcamaları artırmıştı. The Economist'in verilerine göre buna bağlı olarak da devlet harcamaları reelde %8 artmıştı. Mal ve hizmetlere olan talebin kapasitenin üzerine çıkması ise fiyatların artırmasına neden olmuştu. Buna ek olarak yüz binlerce kişinin askere çağrılması ve on binlerce kişinin ülkeden kaçması nedeniyle işçi bulmak da ayrıca zorlaşmıştı. Sağlık ve konaklama gibi hizmetlerde de artış gözlenmişti.

Yıllık enflasyon oranı ise şu an için %7,7 civarında dengeleniyor.

Yüksek faiz oranları Rusları para harcamak yerine tasarruf hesaplarına para yatırmaya teşvik etti. Daha sıkı para politikası da kredileri sınırlandırdı. Aralık ayında perakende krediler bir önceki aya göre %0,6 arttı.

Ekonominin performansı şu anda işgal öncesi trendle uyumlu. GSYİH geçen yıl reel olarak %3'ten fazla büyüdü. İşsizlik rekor düzeyde düşük seyretmeye devam ediyor ve işyeri kapanma oranı son sekiz yılın en düşük seviyesine geriledi.