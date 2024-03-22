Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Şu anda 46 bin kişi burada. 31 Mart akşamı inşallah Karabük'te zaferi beraber kutlayacağız. Bu şehrin 13 haneli bir köyden bugünkü modern şehre dönüşümü Cumhuriyet'in kazanımlarından biridir. Karabük Türkiye sanayisinin can damarlarından biridir. Karabük'e hizmet etmek, Gazi Mustafa Kemal'in mirası olan bu şehri Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha da ileriye götürmemiz gerekiyor.

"RİSK ALTINDAKİ ŞEHİRLERİMİZİN DEPREME HAZIRLANMASI GEREKİYOR" Karabük bir iftihar tablosudur. Bu şehirde yaşayan her bir kardeşimizin üzerimizde hakkı var. Bunları ödemekle mükellefiz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimin yaşadığı sıkıntıları çözmek boynumuzun borcudur. Ülkemizin son 10 yılda yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Hepsinin üzerine bir de 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremin ekonomimize getirdiği ilave fatura 104 milyar dolardır. REKLAM "ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR MESELE YOKTUR" İstanbul başta olmak üzere risk altındaki şehirlerimizin süratle depreme hazırlanması gerekiyor. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon Allah'ın izniyle yılın ikinci yarısıyla düşmeye başlamasının ardından daha iyi imkanlara sahip olacağız. İmkanları milletin tüm kesimlerine yansıtacağız. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki aramıza bozguncuları fitne tüccarlarını almayalım.

"ALTILI MASA DAĞILDI GİTTİ" Bizim köken, mezhep, meşrep istismarıyla ideolojik saplantılarla işimiz olmaz. İşimiz gücümüz Türkiye Yüzyılı. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yürüdüğünü görmemize vesile olan tarihi ve milli bir sınamadır. 6'lı masa ne oldu. Parlamentoda bunlardan bir kişi yok hepsi gitti. Dağıldılar gittiler. Biri de Ankara'dan bir daire tutmuşlar. O dairede takip ediyor. Suçu bay Kemal'in sırtına yükleyip hepsi kendi keyfine bakıyor. Bu ucube ittifaktan geriye masanın gizli ortağı DEM'le tuhaf bir ilişki kaldı. Pek çok yerde belediye bürokrasisi pazarlığı yapıyorlar.