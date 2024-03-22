Kocaeli'nde, 16 Mart sabahı, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen (25), plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu belirlenen Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

KATİL ESKİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI Olayın ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla şüphelinin, genç kızın eski erkek arkadaşı M.T. olduğu saptandı.

KOCAELİ VE İSTANBUL POLİSİNDEN OPERASYON Kayıplara karışan katil zanlının izi İstanbul’da tespit edildi. Bunun üzerine Kocaeli Cinayet Büro Amirliği İstanbul’a giderek İstanbul polisi ile ortaklaşa operasyon düzenledi.