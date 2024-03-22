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        Haberler Ekonomi Otomobil Son dakika: BDDK'dan taşıt kredisi düzenlemesi - Otomobil Haberleri

        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç kredilerine ilişkin sınırları güncelledi. Buna göre, fiyatı 1.6 milyon liraya kadar olan elektrikli araçların yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, söz konusu düzenleme sadece yerli üretim elektrikli otomobilleri kapsayacak. Düzenleme öncesinde, 900 bin TL'lik yerli elektrikli otomobillerin yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi kullanılabiliyordu. BDDK, düzenleme ile söz konusu kredi limitlerini yaklaşık yüzde 80 oranında artırmış oldu

        Giriş: 22.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:55
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        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yerel üreticiler tarafından üretilen elektrik motorlu araçlar için özel kredi düzenlemesine gitti.

        BDDK'nın sitesinden yapılan açıklamaya göre, yerli elektrikli araçlar için kredi kullanım tutarlarında sınırlar yaklaşık yüzde 80 oranında yükseltildi.

        Buna göre;

        -Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

        -Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

        -Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

        -Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine karar verildi.

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        DEĞERİ 5 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ ARAÇLARA KREDİ YOK

        Bunun yanında tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

        -Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına,

        -Nihai fatura değeri 1 milyon 600 yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına,

        -Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına,

        -Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına,

        -Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verildi.

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        SON DEĞİŞİKLİK NİSAN 2023'TE YAPILMIŞTI

        BDDK tarafından elektrik araçlar kredi düzenlemesi en son yerli elektrikli otomobil Togg T10X'in ön siparişe açıldığı Mart 2023'te yapılmıştı.

        O dönem yapılan düzenlemeye göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabiliyordu.

        BDDK, elektrikli otomobiller için kredi düzenlemesine gitti
        BDDK, elektrikli otomobiller için kredi düzenlemesine gitti

        900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50’si için 36 ay vadeli kredi kullanılabiliyorken, 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30’una kadar 24 ay vadeli kredi alınabiliyordu.

        2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20’sine kadar kredi verilirken, söz konusu kredide vade ise 12 ay olarak belirlenmişti.

        Ayrıca, 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar için kredi kullanılamıyordu.

        BATARYASI OLMAYANLARDA ÜST SINIR 2 MİLYON TL

        BDDK, yerli elektrikli otomobil kredilerinde son 1 yıl içinde ikinci güncellemeyi hayata geçirirken, içten yanmalı motora sahip otomobillerin kredilerinde ise son düzenleme Şubat 2022'de yapılmıştı.

        Buna göre, fatura değeri 400 bin TL ve altında olan içten yanmalı motora sahip otomobillerin satın alımında en fazla 48 ay vade ile kredi kullanılabiliyor. Fatura değeri 400 bin TL'nin üzerinde olup, 800 bin TL'yi aşmayanlar için ise en çok 36 ay vade ile kredi kullanılabiliyor.

        Otomotivde 'vade' heyecanı!
        Otomotivde 'vade' heyecanı!

        Kredi kullanılacak içten yanmalı motora sahip otomobilin fatura değeri 800 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında kaldığı müddetçe vade sınırı 24 ay olarak uygulanıyor.

        1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen fatura değerine sahip otomobillerde ise kredi vade süresi 12 ay ile sınırlandırılıyor. 2 milyon TL'den daha pahalı içten yanmalı motora sahip otomobillerde ise kredi kullanılamıyor.

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