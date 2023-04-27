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Haberler Otomobil Çevreci Araçlar BDDK, elektrik otomobiller için kredi düzenlemesine gitti - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi BDDK, elektrik otomobiller için kredi düzenlemesine gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerinde güncellemeye gitti. Buna göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için yüzde 70'i tutarında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

BDDK, elektrik otomobiller için kredi düzenlemesine gitti - Son Dakika Haberleri
AA / HABERTURK.COM

BDDK yerli elektrikli araçlar için kredi alt sınırlarını yükseltti. 900 bin lira ve altında olan elektrikli araçların yüzde 70'inde kadar 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

Kurumun aldığı karara göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade ile kredi verilebilecek.

1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade ile kredi verilebilecek.

2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade ile kredi verilebilecek.

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