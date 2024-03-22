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        Son dakika haberi Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti

        Rusya ve Çin, BMGK'de oylamaya sunulan ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını veto etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 17:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:09
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        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

        15 üyeli BMGK'de ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu karar tasarısı bugün oylamaya sunuldu.

        Tasarı, BMGK'nin iki daimi üyesi Rusya ve Çin tarafından veto edilirken, Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullandı.

        BMGK'nin diğer 11 üyesinin "evet" oyunu alan karar tasarısı, daimi üyelerin vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada Fransa'nın, Gazze'de ateşkesle ilgili yeni bir karar tasarısı üzerinde çalışacağını söyledi.

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        TASARIDA ATEŞKES, REHİNELERİN BIRAKILMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

        ABD'nin 20 Şubat'ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti.

        Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkati çekilmişti.

        Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek verilmişti.

        Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması için diplomatik çabaların desteklenmesi önem taşıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

        Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması istenilmişti.

        Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade edilmişti.

        9. KEZ KARAR TASARISI OYLANDI

        Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra BMGK'de bugün yapılanla birlikte 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu. Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.

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