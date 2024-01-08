AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk, "Var gücümüzle çalışacağız ve Türkiye'de şu an yedinci sırada olan Yalova'yı Allah'ın izniyle yaşanılabilir ilk üç il arasına sokacağız. Güzel bir şehirde güzel hayatlar yaşanacak Allah'ın izniyle." dedi.

Yalova Belediye Başkan Adayı Mustafa Tutuk, "Var gücümüzle çalışacağız ve Türkiye'de şu an yedinci sırada olan Yalova'yı Allah'ın izniyle yaşanılabilir ilk üç il arasına sokacağız. Güzel bir şehirde güzel hayatlar yaşanacak Allah'ın izniyle." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılan AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye Yüz Yılı Şehirleri İçin Hazırız ve Kararlıyız" sloganı ile yola çıktıklarını ifade etti.

Mevcut belediye başkanı da olan Tutuk'un çok zor bir dönemde sorumluluk alarak önemli projeleri hayata geçirdiğine vurgu yapan Büyükgümüş, "Hem belediye yönetiminin toparlanmasında hem şehrimizin hak ettiği hizmetlerle buluşmasında önemli bir kararlılık gösteren Sayın Mustafa Tutuk'la yola devam kararı aldık. Yalova'mızın tüm mahallelerinde, hanelerinde, sokaklarında, iş yerlerinde hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüz Yılı vizyonunu hem Yalova'ya dair hayallerimizi, heyecanımızı, başkanımızın bu zor dönemde hayata geçirdiklerini ve önümüzdeki dönem yapacaklarını bir teşkilat şuuruyla tüm zihinlere, tüm gönüllere hep birlikte işleyeceğiz." diye konuştu.

Milletvekili Meliha Akyol ise, güzel bir seçim süreci geçireceklerine inandığını belirterek, Yalova'yı AK Parti belediyeciliğiyle taçlandıracaklarını söyledi.

İl Başkanı Umut Güçlü de, es son 2004 yılında vatandaşların tercihiyle seçim kazandıklarını, 20 yıl sonra tekrar kazanacaklarını tahmin ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü Yalovalı Mustafa başkanı, AK Parti'nin yaptığı hizmetlerinin hepsini gönlüne bastı. Ben olumlu bir sürece girdiğimize inanıyorum. Uzun senelerdir teşkilatlarda görev yapıyorum. Allah'a şükürler olsun ki şuan teşkilatlarda inanılmaz birlik ve bütünlük var. Bu seçim sürecinde AK Parti kesinlikle sığ tartışmaların, iftiraların, bu tip dedikoduların hiçbir şekilde içerisinde olmayacak. Sadece seçimi almak için ne yapabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Bizim başka hiçbir gündemimiz yok. Teşkilatlarımız inanılmaz derecede hazır. Yalova'da bizden başka şuan seçime hazır hiçbir parti yok. Bizim seçim günü sandıklarda oturacak gözlemcilerimize kadar her şeyimiz hazır."

-"Yalova'yı Allah'ın izniyle yaşanılabilir ilk üç il arasına sokacağız"

Ardından söz alan Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk da, yaklaşık 4 yıl önce görevi devraldığında hiçbir vaatlerinin bulunmamasına rağmen 14 mahallenin her sokağında izlerinin olduğunu aktardı.

Kenti ilk defa 80 bin ton asfaltla tanıştırdıklarını, bunun dışında ışıl ışıl caddeler kazandırdıklarına vurgu yapan Tutuk, şöyle konuştu:

"İnanılmaz bir memnuniyet sağladık. Kentsel dönüşüm yine başlı başına anlatmamız gereken bir konu. Hiçbir vaadimiz yokken yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Vaatlerle girdiğimiz 2024 seçimini taçlandırarak Allah'ın izniyle Yalova'yı hak ettiği yere getireceğiz. Cumhurbaşkanımıza bu seçimi kazanarak hediye edeceğiz. Bizlere güvenen Yalova halkına, desteklerini esirgemeyen vekillerimize, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Var gücümüzle çalışacağız ve Türkiye'de şuan yedinci sırada olan Yalova'yı Allah'ın izniyle yaşanılabilir ilk üç il arasına sokacağız. Güzel bir şehirde güzel hayatlar yaşanacak Allah'ın izniyle."

Kentsel dönüşüm ile ilgili stok konut projesinin bulunduğunu ve stok konut olması halinde kentsel dönüşümün hızlanacağına dikkati çeken Tutuk, "Stok konut olarak ilk müjdemizi verelim. Çünkü en önemli olayımız Yalova'da şehrimizi depreme hazırlamaktır diye düşünüyorum. Bu motto ile yola çıkacağız. Güvenli bir şehir haline getireceğiz. Elbette şehrimizin yüzde 65'i kentsel dönüşüme girmiş vaziyette. Amacımız yüzde 35'i de kentsel dönüşüme sokarak bunun önünü açmak." şeklinde konuştu.

Soru cevap bölümüyle son bulan toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Yönetimi ve partililer katıldı.