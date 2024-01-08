Yalova'da bir otomobilde 71 tarihi eser ele geçirildi

Yalova'da durdurulan otomobilde 71 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçuyla ilgili B.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 71 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı.

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