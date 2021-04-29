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Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi - Ek fotoğraf
29 Nisan 2021 Perşembe, 23:00 DHA

Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi - Ek fotoğraf
Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi
30 Nisan 2021 Cuma, 00:00 DHA

Yalova'da 17 günlük tam kapanmanın ilk dakikalarında ceza kesildi
Yalova’da tam kapanma denetimleri başladı
29 Nisan 2021 Perşembe, 21:00 İHA

Yalova’da tam kapanma denetimleri başladı
Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı
29 Nisan 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı
Marmara Denizi beyaza büründü
28 Nisan 2021 Çarşamba, 18:00 İHA

Marmara Denizi beyaza büründü
İl Sağlık Müdürü Eray: Yalova, vaka oranlarında en fazla düşüş görülen il oldu
28 Nisan 2021 Çarşamba, 15:00 DHA

İl Sağlık Müdürü Eray: Yalova, vaka oranlarında en fazla düşüş görülen il oldu
Yalova güreşin merkezi oluyor
27 Nisan 2021 Salı, 18:00 İHA

Yalova güreşin merkezi oluyor
Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı
27 Nisan 2021 Salı, 17:00 İHA

Yalova'da çiftçilere 600 bin fide dağıttı
Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı... Korona virüs artışının tavan yaptığı Yalova'da caddelerdeki insan kalabalıkları "pes" dedirtti
27 Nisan 2021 Salı, 16:00 İHA

Yalova'da bankalar önünde kuyruklar uzadı... Korona virüs artışının tavan yaptığı Yalova'da caddelerdeki insan kalabalıkları "pes" dedirtti
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Namaz Vakitleri YALOVA Namaz Vakitleri
Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı
26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

Antalya Lastminute Fuarı, turizm sektörünün seçkin oyucuları ile başladı
İçişleri Bakanı Soylu, Yalova Güvenlik Toplantısı´na katıldı
25 Nisan 2021 Pazar, 17:00 DHA

İçişleri Bakanı Soylu, Yalova Güvenlik Toplantısı´na katıldı
Altınova Belediyesinden Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
25 Nisan 2021 Pazar, 15:00 İHA

Altınova Belediyesinden Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Yalova'da davulculardan yeni akım Ramazan davulcuları tekneyi karadan yürüttü
25 Nisan 2021 Pazar, 10:00 İHA

Yalova'da davulculardan yeni akım Ramazan davulcuları tekneyi karadan yürüttü
Yalovalılar, gençlerin çağrısıyla sahura kalktı
24 Nisan 2021 Cumartesi, 21:00 DHA

Yalovalılar, gençlerin çağrısıyla sahura kalktı
Altınova’da asırlık gelenek yine yüzleri güldürdü ‘Zimem Defteri’ Kapanıyor
24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Altınova’da asırlık gelenek yine yüzleri güldürdü ‘Zimem Defteri’ Kapanıyor
Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
23 Nisan 2021 Cuma, 18:00 İHA

Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı
Yalova’da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi
23 Nisan 2021 Cuma, 17:00 İHA

Yalova’da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi
Yalova Altınova'da çocuklar şehri yönetti
23 Nisan 2021 Cuma, 13:00 İHA

Yalova Altınova'da çocuklar şehri yönetti