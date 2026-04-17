        Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

        Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 00:12 Güncelleme:
        Tavşanlı beldesinde iki grup arasındaki husumet nedeniyle Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'a ait olduğu belirtilen iş yeri önünde kavga yaşandı.

        Kavgada 6 kişi silahla yaralandı. Ara sokakta devam eden kavga nedeniyle bazı işyerleri ve araçlarda hasar oluştu.

        Yaralılar ambulanslarla ildeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timi ile diğer resmi ekiplerin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

