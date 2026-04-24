        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba Muhammed Baca ile kucağındaki 14 aylık kızını darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 24.04.2026 - 14:41
        Yalova'da baba ile kızının darbedilmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba Muhammed Baca ile kucağındaki 14 aylık kızını darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ş.E. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada, sanık yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

        Baba Muhammed Baca, anne B.B. ve darbedilen 14 aylık kızları M.İ.B, tedbir amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

        Hakimin söz verdiği tutuklu sanık Ş.E, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

        Olay günü bağırış seslerini duyunca dışarı çıktığını belirten Ş.E, kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Muhammed Baca'yı görünce ağabeyine zarar verdiğini düşünerek saldırdığını söyledi.

        Kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Baca'ya ayağının çarptığı skuterle vurduğunu anlatan sanık Ş.E, şöyle devam etti:

        "Vurduğumda çocuk kucağında değildi. Sonra dönüp tekrar baktığımda Muhammed çocuğu kucağına alıp burnundaki kanı kızının suratına sürdüğünü gördüm. Ben bir kez vurdum. İkinci kez skuter elimden kayıp gitti. Vurduğum cisim de skuterin bir parçasıydı. 3 çocuk babasıyım. Çocuk sevgisiyle büyümüş biriyim. Bu yaşıma kadar karakol görmedim. Tahliyemi talep ediyorum."

        - "En ağır cezayı almasını istiyorum"

        Muhammed Baca da kızının halen bir ses duyduğunda kafasını tuttuğunu adeta, olayı yeniden yaşadığını savunarak, "Olay sırasında eşimi düşürmüşler. Kızım yoldaydı. Onu görünce kucağıma aldım. O sırada odunla vurdu Şener, skuter ile değil. Mahkemeyi yanıltıyor. Çocuğuma doğru vurdu. Kızım balık gibi çırpınırken tekrar vurdu. Kızım en ufak seste kafasını tutuyor. En ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Tanık S.E. ise olayın sıcaklığıyla tutuklu sanık olan kardeşinin elinden bir cisim alıp almadığını hatırlamadığını belirterek, "Olay günü Muhammed Baca ile karşılaştık. Bana hakaret etti. Bağırış çağırış olunca kardeşim geldi. Jandarmayla birlikte kadınların kavgasını ayırdım. Olayın heyecanıyla Şener'in elinden bir cisim alıp almadığımı hatırlamıyorum. Vurduğunu da görmedim." diye konuştu.

        Olay gününü anlatan Muhammed Baca'nın eşi B.B. de jandarmanın kapıda eşiyle konuşurken kızını kucağına alarak yanlarına gittiğini belirtti.

        Daha sonra kendisine yönelik bir saldırının olduğunu iddia eden B.B, "Arbede sırasında kızıma vurduklarını gördüm. Kızımın gözünde daha önceden bir şey yoktu. Tutuklu sanık, sopayla vurdu. İlk önce çocuk benim kucağımdaydı. Arbede sırasında yere bıraktım. Sonra N.E. beni itince yere düştüm. Sonra eşim bana doğru geldi ve kızımı kucağına aldı." değerlendirmesinde bulundu.

        Aile avukatlarının sanığın eyleminin yaralama olmadığını, kasten öldürmeye teşebbüs suçu nedeniyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine tevzi edilmesi talebinde bulundu. Talep üzerine sanığa, suç vasfının değişmesi halinde ek savunma yapabilmesi için süre verildi.

        Yapılan savunmaların ardından hakim, sanığın tutukluluk halinin devamı kararı vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - "Her şeyin bilinerek ve istenerek yaptığını açık açık gösteriyor"

        Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan aile avukatlarından Berika Kurt, ilk celsede sanığın ifadelerinin, kolluk ifadeleriyle çelişmesi üzerine sorulan soruya, olayın şokuyla hatırlamadığını iddia ettiğini söyledi.

        Söz konusu açıklamaların sanığın her şeyin bilerek ve isteyerek yaptığını açıkça gösterdiğini savunan Kurt, şöyle devam etti:

        "Biz Muhammed Baca ve M.İ.B'nin avukatları olarak suçun vasfının değişmesi, yani şu anda iddianame kasten yaralama neticesi sebebiyle kasten yaralamadan yazılmış olunsa da bebeğe karşı olan eylemin meydana getirdiği sonucun hayati tehlike oluşturacak düzeyde olması sebebiyle bunun bilinerek ve istenerek yapılması sebebiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne tevzini istedik. Çünkü ilk adli tıp raporunda bebeğin hayat tehlikesi olduğu yazıyor. Aynı zamanda beyin kanaması ve kafatası kırıkları da sabit."

        Aile avukatı Tolga Taylı da olayın aslında bir yaralama değil "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde baba ve kızının, komşusu tarafından darbedildiği öne sürülen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.E. tutuklanmıştı. Darbedildiği öne sürülen 14 aylık M.İ.B, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli Ş.E. hakkında toplam 36 yıla kadar hapis talebinde bulunulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Katili hakim karşısında!
        Katili hakim karşısında!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!
        Sevgilisi Hiranur'u başından vurulmuştu! İşte istenen ceza!
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Model Irmak Öztaş fırıncı oldu
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Galatasaray cephesinden koruyucu ekipman yanıtı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yalova'da baba ve kızına scootterla saldıran sanığın yargılanması başladı
        Yalova'da baba ve kızına scootterla saldıran sanığın yargılanması başladı
        Yalova'da evde sağlık hizmeti sayesinde bası yaralarına müdahale ediliyor
        Yalova'da evde sağlık hizmeti sayesinde bası yaralarına müdahale ediliyor
        Çocukları tıraş ederek 23 Nisan hediyesi verdi
        Çocukları tıraş ederek 23 Nisan hediyesi verdi
        ⁠Yalovalı berberden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı
        ⁠Yalovalı berberden çocuklara ücretsiz 23 Nisan tıraşı
        Yalovalı berberden 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz tıraş jesti
        Yalovalı berberden 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz tıraş jesti
        Yalova'da 23 Nisan coşkusu
        Yalova'da 23 Nisan coşkusu