        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Yalova'da 7 yıl önce tüfekle vurulan çocuğun ölümüyle ilgili sanığın yargılanması sürüyor

        Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak ölümüne ilişkin arkadaşının annesinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına maktul Karakaya'nın arkadaşı F.B'nin annesi tutuksuz sanık S.B. katılmadı.

        Olayda hayatını kaybeden Kerem Karakaya'nın annesi Rahime, babası Halil ve ablası Gül Karakaya ile aile avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Karakaya ailesinin avukatı Şermin Tankut, duruşmada elinde getirdiği bastonla olay anına ilişkin canlandırma yaptı.

        Cumhuriyet savcısının tüfeğin incelemeye gönderilmesini talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti, bir önceki duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumuna müzakere yazılıp söz konusu tüfeğin gönderilerek, olay tarihinde 11 yaşında olan F.B'nin tüfeği kaldırma, atışa hazırlama ve kartuş boşaltma işlemine yeterli olup olmayacağına ilişkin rapor düzenlemesi hususunda verilen ara karardan, olayın üzerinden 8 yıl geçmesi ve F.B'nin 19 yaşına gelmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu tarafından muayene edilmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle vazgeçilmesine karar verdi.

        Ayrıca yine adli emanette bulunan tüfek kartuşunun olaya konu tüfekle Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderilip inceleme yapılması için verilen ara karardan da 2018'de İstanbul Jandarma Laboratuvar Amirliği tarafından verilen uzmanlık raporunun tüm dosya kapsamında değerlendirilmesine karar vererek vazgeçen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de arkadaşı F.B'nin evine giden Kerem Karakaya, evin önünde başından tüfekle vurularak yaşamını yitirmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

        F.B'nin annesi S.B. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Anne S.B.'nin yargılandığı dava devam ederken Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı "kasten öldürme" şüphesi üzerine S.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

        Benzer Haberler

        8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda b...
        8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda b...
        Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
        Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
        Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
        Yalova'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı
        Yalova'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı
        Yalova'daki barınakta köpek ölümleriyle ilgili soruşturma
        Yalova'daki barınakta köpek ölümleriyle ilgili soruşturma
        Yalova'da hayvan ölümleri iddialarına soruşturma
        Yalova'da hayvan ölümleri iddialarına soruşturma