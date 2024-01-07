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        Yalova Belediye Başkan adayı Tutuk, meşalelerle karşılandı

        AK Parti Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü Yalova´da partililer tarafından meşalele karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 07.01.2024 - 22:35
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        Yalova Belediye Başkan adayı Tutuk, meşalelerle karşılandı
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        AK Parti Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü Yalova´da partililer tarafından meşalele karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre merkezinde gerçekleştirilen Ak Parti aday tanıtım toplantısında Yalova Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İstanbul dönüşü kentte partililer tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Kent Müzesi önünde toplanan kalabalığa AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz ve AK Parti Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kendilerini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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