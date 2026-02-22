Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Laledereliler, İstanbul'un fethinden sonra başlayan çiçek üretimini asırlardır sürdürüyor

        SITKI YILDIZ - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyündeki çiftçiler, 1500'lü yıllardan beri çiçek üretimi gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laledereliler, İstanbul'un fethinden sonra başlayan çiçek üretimini asırlardır sürdürüyor

        SITKI YILDIZ - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyündeki çiftçiler, 1500'lü yıllardan beri çiçek üretimi gerçekleştiriyor.

        Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından kentin çevre düzenlemesinde kullanılan lale soğanlarını üreten, bu yüzden de "Laledere" adı verilen köydeki bu gelenek asırlardır devam ediyor.

        Ağırlıklı olarak karanfil ve gül yetiştiren Laledere köyünün sakinleri, kesme çiçekleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

        Son dönemdeki iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle şu an köy sınırları içinde 20 aile, 100 dönümde üretim yapıyor. Aynı köyden 150'nin üzerinde aile ise üretimi çevre il ve ilçelerde kiraladıkları ya da satın aldıkları 1000 dönümün üzerindeki alanda sürdürüyor.

        - "Türkiye'ye kesme çiçekçilik, ilk köyümüzden dağıldı"

        Köyün 4 dönemdir muhtarlığını yapan Ömer Akar, AA muhabirine, "Laledere" isminin 1500'lü yıllardan geldiğini söyledi.

        Köyün ana geçim kaynağının çiçekçilik olduğunu belirten Akar, "Köyümüzün adı, Osmanlı saraylarına lale soğanı temin etmesinden geliyor. O günden bugüne çiçekçilikle devam ediyoruz. Köyümüzün dededen toruna kalan mesleğidir." diye konuştu.

        Akar, köy halkının güler yüzünün yaptıkları meslekten kaynaklandığını, çiçeğin sevgiyi ifade ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Türkiye'ye kesme çiçekçilik, ilk köyümüzden dağıldı. Kesme çiçeğin doğuşu burada oldu. Zaten adından belli. Köyümüzün ismi oradan geliyor. Son dönemde ise su sıkıntısı yaşıyoruz. Bundan dolayı köylümüz, üretim için başka il ve ilçelere gitti. Büyük illerin çoğuna köyümüzden çiçek gidiyor. Yalova'dan her ilimize gönderiyoruz. Çiçeği kestikten sonra 24 saat geçmeden alıcının eline geçiyor."

        Muhtar Akar, köylerinin ormanın içinde Marmara Denizi ve İstanbul manzaralı olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Çiçekler, apayrı bir dünya"

        Köydeki çiçek üreticilerinden 51 yaşındaki Hülya Ortekin de 4 kızı ve eşiyle üretime severek devam ettiklerini söyledi.

        Çalışmayı ve Laledere'yi çok sevdiğini belirten Ortekin, "Çalışırken çok rahatız. Dünya telaşından uzaktayız. Bir taraftan çocuklarımızın geleceğini hazırlıyoruz. Çalışmak, bizi dinç tutuyor. Çiçekler, apayrı bir dünya." dedi.

        Eşiyle seralarında babasından miras kalan çiçek üretimini devam ettirdiklerini anlatan 58 yaşındaki Mustafa Ortekin de son dönemde ciddi su sorunuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

        Ortekin, mesleğini çok sevdiğini ifade ederek, "Bu iş, dedelerimizden bize miras kaldı. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçmişi çiçekle başlayan bir köyde olmak güzel. Her gün çiçeklerin içerisindeniz. Zevkli bir iş." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum

        Benzer Haberler

        Yalova'da Balkan geleneği "marteniçka" yaşatılıyor
        Yalova'da Balkan geleneği "marteniçka" yaşatılıyor
        Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
        Yalova'da dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
        Yalova'da sahte senetle taşınmaz satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da sahte senetle taşınmaz satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı
        Yalova OSB'de güvenlik altyapısı güçleniyor
        Yalova OSB'de güvenlik altyapısı güçleniyor
        Yalova'da evi uyuşturucu serasına çeviren 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da evi uyuşturucu serasına çeviren 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı