        Yalova Haberleri

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 19.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:32
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe Samanlı köyünde ikamet eden G.K'nin evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine G.K'nin köydeki evine operasyon düzenleyen ekipler, adreste iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu maddesi yetiştirildiğini tespit etti.

        Ayrıca iklimlendirme sistemini birlikte kurduğu öğrenilen B.O'yu da gözaltına alan jandarma ekipleri, adreste 342 gram kurutulmuş skunk, 31 kök skunk bitkisi, iklimlendirme çadırı, 2 led panel, 2 cep telefonu ve 12 iklimlendirme sisteminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve B.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

